Lesa e Cri organizzano corsi aperti di primo soccorso e uso defibrillatore

Il Comune di Lesa e la Croce Rossa Italiana Comitato di Arona-Lesa organizzano una serie di corsi gratuiti di primo soccorso per il trattamento di traumi e ferite e all'utilizzo del defibrillatore (BLSD), con rilascio di attestato, aperti a tutta la popolazione.

I dettagli

Essere pronti ad aiutare il prossimo in modo corretto, ci può porre nella condizione di salvare una vita e spesso può scongiurare danni gravi a chi necessita di soccorso. Sono situazioni che possono capitare a chiunque, ovunque e all'improvviso.

Da un'idea proposta da Laura Caldaronello, i ringraziamenti vanno al Presidente della C.R.I. di Arona Davide Zanchi, alla Consigliera Delegata di Lesa Paola Sanneris che subito si sono attivati facendo propria questa iniziativa e ad Alessandro Rodi che ha pianificato date e calendari.

Nel frattempo la collaborazione del Comune di Lesa con la Croce Rossa Italiana prosegue con la conferma della convenzione per i trasporti e l'ormeggio dell'imbarcazione di soccorso a cui presto se ne aggiungerà una seconda.

Il luogo di svolgimento sarà la Società Operaia di Lesa in Piazza IV Novembre.

Le date: 28 febbraio e 7 marzo 2025 alle ore 21:00 (defibrillazione) - 14 marzo 2025 alle ore 21:00 (primo soccorso). La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la popolazione per un massimo di 50 posti disponibili per sessione di corso.