Lesa: cambio dei giorni di raccolta di carta e plastica

E' in consegna in queste settimane da parte della cooperativa sociale risorse, il calendario della raccolta differenziata 2025 a Lesa che preannuncia un cambio di giorni di presa di carta e plastica.

Raccolta differenziata

La raccolta dei rifiuti ingombranti e dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) oltre che a quella effettuabile a chiamata, viene effettuata anche "su piazza" tra le ore 07:00 e le ore 11:00 nei seguenti giorni:

♻️sabato 21.06.2025 a Lesa (presso la foce del torrente Erno)

♻️sabato 19.07.2025 a Calogna

♻️sabato 16.08.2025 a Comnago

Sacchi e bidoncini è possibile ritirarli presso:

↘️Lesa - presso il Circolo Comunale Lesiano ogni giovedì e sabato (non festivi) dalle 09:30 alle 11:30.

↘️Solcio presso il Bar Tabacchi di Via Borroni 1, negli orari di apertura.

↘️Comnago presso il Circolo Comunale ogni mercoledì (non festivo) dalle 13:30 alle 15:30 e ogni sabato (non festivo) dalle 10:00 alle 12:00.

↘️Calogna presso il Circolo Comunale negli orari d'apertura.

Vi si può accedere essendo muniti della propria "carta dei rifiuti".

QUI il calendario di raccolta con le novità.