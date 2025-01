Lesa approvato l'atto di indirizzo per il ponte alla foce dell'Erno che unirà le due spiagge

Le comunicazioni inerenti il bilancio da parte deò sindaco di Lesa Luca Bona.

"La prima non è una buona notizia, anche se è il riflesso dell'ottimo lavoro che abbiamo svolto nella "pulizia" del bilancio e nelle performance della riscossione tributi:

- il Ministero dell'Economia, tra fondo di solidarietà e equilibrio di bilancio, preleverà dal bilancio comunale 388.000€, anziché 350.000€ come negli ultimi anni; questo potrebbe comportare la riduzione di alcune spese. Chiederemo di conoscere questi conteggi che riteniamo molto penalizzanti e di rivederli o compensarli con altre misure.

Le buone notizie:

- pubblicato il progetto per l'illuminazione pubblica. Siamo il primo Comune della provincia di Novara ad aver riscattato gli impianti e a mettere a bando illuminazione ed efficientamento. Questo ci permetterà di rivedere l'intera illuminazione pubblica e di intervenire tempestivamente in caso di guasti.

- Approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione del ponte in località foce dell'Erno, per unire le due spiagge (come da Documento Unico di Programmazione).

- Approvato il nuovo bando per la concessione della spiaggia sulla riva sinistra della foce dell'Erno. Sarà pubblicato entro l'inizio della prossima settimana (ne daremo notizia), per procedere poi all'assegnazione entro la metà di marzo."

Luca Bona - Sindaco di Lesa.