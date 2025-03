Legambiente: “No all’agrivoltaico ad Oleggio Castello”

Legambiente esprime la sua contrarietà al progetto di agrivoltaico a Oleggio Castello in quanto non sussistono le condizioni ambientali, economiche e paesaggistiche minime di base per procedere con questa installazione.

La posizione ufficiale di Legambiente

“Riteniamo che l’agrivoltaico, se ben progettato e realizzato, rappresenta senza ombra di dubbio una tecnologia da favorire ed incentivare nell’ottica di creare sinergia positiva tra produzione energetica e attività agricola, nell’ambito dello sviluppo territoriale; tuttavia, è necessario evitare installazioni in contesti sensibili e, in generale, la perdita di superfici boschive o di ecosistemi ad elevato valore per la biodiversità (praterie, brughiere, zone umide, etc).

Quando si parla di agrivoltaico è fondamentale distinguere tra progetti “fatti bene” con un piano colturale ben definito, con elementi chiari di miglioramento per il territorio e progetti agrivoltaici “finti” che invece non tengono conto delle specificità del territorio e delle esigenze degli agricoltori, che possono aprire la porta al rischio di speculazioni che non hanno a cuore né il territorio né l’agricoltura”.