Le ballerine della New Fly Dance volano agli Europei

Le ballerine della società New Fly Dance, che ha le sue sedi a Divignano e Gattico-Veruno, ha ottenuto il pass per i prestigiosi campionati Europei.

Ballerine da record con la New Fly Dance

Anche quest’anno la scuola di danza New Fly Dance, con sedi a Gattico-Veruno e a Divignano, rappresenterà l’Italia agli Europei. La società ha infatti trionfato a Lucca, nel corso dei campionati nazionali di domenica 18 maggio. I protagonisti della spedizione, 22 tra bambini e ragazzi, hanno danzato all’Auditorium San Romano e al teatro del Giglio. Un primo classificato con félicitations du jury ( massimo punteggio), due primi classificati all'unanimità della giuria, ben dieci primi classificati e otto secondi classificati. E’ questo il bottino di premi davvero eccezionale raccolto dalla società.

I risultati della gara

Camilla Spiriti è risultata la prima classificata per il ballo contemporaneo con premio speciale félicitations du jury. Prima classificata anche in hip hop con passaggio agli europei unanimité du jury. Francesca Cerra è la prima classificata nell’hip hop con premio speciale unanimité du jury. Benedetta Saini ha centrato una doppietta: prima classificata in danza classica e hip hop. Maria Favergiotti è la prima classificata nella danza classica. Pietro Addamo è il primo classificato danza classica variazione garçon. Il gruppo categoria 1 si è classificato primo nella danza classica Kingdomdance. Primo posto anche per Enrico Sacchi e Greta Sonzini.

Nel modern jazz invece, Elia Fagnani si è classificata prima nella danza classica variazione garçon, Nicoletta Lovisi nel modern jazz e secondo posto danza classica. Emma Travaini è la seconda classificata nella categoria 4 hip hop.- Marianna Didò si è piazzata seconda nella scuola bolera variazione imposta. Bianca Zellioli è seconda classificata nella danza classica. Martina Brusatori seconda nel modern jazz. Giulia Melotto seconda nella danza classica. Camilla Polimeni è seconda nella danza classica, mentre Teresa Sacchi è seconda nel contemporaneo.