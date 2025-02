Lavori sulla parete rocciosa della Rocca Borromea: senso unico alternato sulla Statale per 120 giorni

Inizierà il prossimo 18 febbraio (salvo imprevisti) il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la strada statale 33 del Sempione, con messa in sicurezza della strada, della spiaggia delle Rocchetta e dell'immobile della Nautica.

I dettagli

Il tratto interessato dai lavori sarà dal km 65+400 al km 65+300, precisamente da Villa Cantoni fino all'intersezione con Via Verbano. Complessivamente i lavori di messa in sicurezza dureranno circa 12o giorni (fino al 14 giugno 2025, salvo imprevisti) e comporteranno un senso unico alternato sulla strada statale 33 del Sempione, regolato da semaforo (solo quando il cantiere è operativo). I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18. In occasione di lavori ritenuti particolarmente pericolosi potrà essere interdetto il traffico in entrambi i sensi di marcia per massimo 10 minuti con eventuale deviazione del traffico.

Sarà inoltre istituito il divieto di transito per i mezzi che superano le 16 tonnellate con l'alternativa di utilizzo del tratto autostradale, mentre le autovetture in alternativa potranno percorrere via Verbano e via Partigiani.

Le opere, rese possibili grazie ad un contributo della Regione Piemonte di 400 mila euro, sono finalizzate ad evitare il distacco dei volumi attualmente instabili presenti sulla parete rocciosa e a contenere porzioni di materiale di dimensioni più rilevanti.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa I.CO.STRA S.r.l. di Genova e diretti da Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania.