Lavori sul ponte in via Valle a Borgo Ticino: chiusa la strada fino al 15 febbraio

Lavori in corso a Borgo Ticino sul ponte di via Valle: la strada sarà chiusa al traffico veicolare fino al prossimo 15 febbraio.

Lavori avviati a Borgo Ticino

I lavori sono partiti lo scorso 7 gennaio e fino al prossimo 15 febbraio il tratto di strada del ponte di via Valle sarà chiuso al traffico. Lo ha fatto sapere l’Amministrazione comunale tramite un avviso diffuso sui canali social del Comune.

Il post del primo cittadino

“Si comunica che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte di Via Valle – scrive il sindaco Alessandro Marchese – si rende necessario chiudere al traffico veicolare la strada nella zona delle lavorazioni nel periodo indicato. Il tempo necessario alla chiusura tiene conto anche dei tempi di maturazione dei nuovi getti in calcestruzzo che necessariamente non consentono la transitabilità sul ponte. Sarà consentito il transito pedonale attraverso la nuova passerella. Ci scusiamo per il disagio, ma non sono attuabili soluzioni alternative”.