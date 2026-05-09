L’aronese Luca Di Maria trionfa ancora ai Campionati di Astronomia

Per lo studente aronese Luca Di Maria quella della scorsa settimana è la terza vittoria consecutiva ai Campionati di Astronomia. L’allievo del Fermi ha trionfato anche alla finale nazionale.

Tre vittorie per Luca Di Maria

Terza vittoria consecutiva di Luca Di Maria, studente del Fermi, alla Finale Nazionale dei Campionati di Astronomia che si sono tenuti a Monza dal 27 al 29 aprile. Dopo la medaglia di Margherita Hack ricevuta lo scorso anno alla finale di Teramo- Giulianova e la menzione speciale ricevuta nella finale di Reggio Calabria del 2024, Luca è infatti risultato tra i cinque vincitori della sua categoria anche a Monza.

Superata la rigida selezione e la concorrenza di 9.700 studenti

Un risultato che premia l’impegno e la costanza di questo astronomo in erba che con passione si è preparato anche quest’anno, superando la rigida selezione che iniziata con la fase di istituto, affrontata da circa 9700 studenti di tutta Italia, è proseguita con le gare interregionali che hanno portato a selezionare 90 studenti, suddivisi per fasce di età in quattro categorie. Dei trenta della categoria senior Luca è risultato tra i primi cinque, meritandosi la prestigiosa medaglia di Margherita Hack.

Ai Campionati Internazionali

“Anche quest’anno, nel ruolo di riserva per i Campionati internazionali che si terranno, situazione politica permettendo, in ottobre in Vietnam, farò la scuola estiva”, dice con entusiasmo il giovane che due anni fa ha disputato la gara internazionale tenutasi in Nepal, portandosi a casa, unico italiano, una prestigiosa medaglia di bronzo.