L’appello del sindaco di Comignago per prevenire i furti in casa

Con queste parole il sindaco Daniele Potenza parla delle misure più efficaci per contrastare i furti che di recente alcune famiglie hanno subito in paese. Il fenomeno dei ladri in ville e appartamenti torna dunque purtroppo a far parlare di sé, tanto che la pagina Facebook di Comignago è piena di post a riguardo.

«Whatsapp oggi è un formidabile metodo per condividere informazioni – continua Potenza – mi riferisco non solo ai messaggi fra un cittadino e l’altro, ma anche ai gruppi creati con lo scopo di segnalare situazioni sospette. A volte una macchina “strana” che staziona in modo ambiguo in quel dato punto, personaggi che non si conoscono bene e che camminano per le vie. Collaboriamo l’uno con l’altro e non barrichiamoci in casa chiudendoci in noi stessi. In questi giorni i furti sono stati compiuti in assenza del proprietari di casa, per fortuna non si sono registrati episodi di violenza. Durante la prima parte dell’inverno le cose si erano calmate e noi avevamo chiesto ai Carabinieri di effettuare più passaggi come deterrente al crimine. Questo ha senz’altro aiutato, ma adesso che purtroppo i ladri si sono rimessi in azione, non perdiamo fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. Raccomando la prudenza anche per le truffe: quando ci chiamano al telefono, non diamo mai dati personali e, nel momento in cui qualcuno si presenta al cancello dicendo di essere dell’Enel o dei Carabinieri, non apriamo. Facciamo una telefonata ad amici o parenti, soprattutto se siamo anziani. Anche solo fare il gesto di mettersi il cellulare all’orecchio induce i delinquenti ad andare via. E avvisiamo il municipio e i Carabinieri al 112».