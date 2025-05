L'annuncio di Gusmeroli: "Il 20 giugno ospiteremo Mogol ad Arona"

L'annuncio di Gusmeroli nel corso della sua consueta diretta Facebook di oggi sull'atteso "concertone" che aveva suscitato in settimana molta curiosità e qualche polemica.

Gusmeroli annuncia l'arrivo di Mogol ad Arona

Come promesso a inizio settimana, il sindaco aronese Alberto Gusmeroli ha annunciato quest'oggi il nome del grande ospite che è atteso in città per il "concertone" del 20 giugno. A Punta Vevera si esibirà infatti Mogol. "Ho assistito a una sua esibizione all'Auditorium - ha detto il sindaco e onorevole aronese nella diretta - e sono rimasto piacevolmente impressionato. Il 20 giugno sarà qui da noi, nel pratone di Punta Vevera. Il concerto, totalmente gratuito, sarà preceduto da un'intervista trasmessa via podcast. Potrete sentire, nella meravigliosa atmosfera del lago, canzoni come "Una Lacrima sul viso", "Una giornata uggiosa", "La canzone del sole" e tanti altri brani".

Un nome molto atteso

Lunedì il sindaco aronese aveva creato grande attesa per questo annuncio, presentando l'artista invitato come "Un gigante della storia della musica". In tanti, ipotizzando un legame con un post dello stesso Gusmeroli di qualche tempo fa, avevano subito pensato ad Achille Lauro. "Achille Lauro? - ha detto Gusmeroli nel corso della diretta - stiamo provando a portarlo ad Arona. A me piace molto: il sogno sarebbe averlo qui per Arona Insieme On Stage".

Una frecciatina a Legambiente

Nel corso della diretta il sindaco ha anche lanciato una frecciatina al circolo aronese di Legambiente, Gli Amici del lago, che aveva definito un evento di quelle dimensioni nel prato di Punta Vevera come "non sostenibile" dal punto di vista ambientale. "L'evento si terrà nella meravigliosa cornice del prato di Punta Vevera - ha detto, ironizzando, il sindaco nella diretta - così quelli di Legambiente saranno oltremodo felici".