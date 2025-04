L'annuncio ad Arona: "Villa Lamperti tornerà a splendere"

Una nuova vita per Villa Lamperti? E' quanto annunciato dal sindaco di Arona Alberto Gusmeroli nei giorni scorsi sui suoi social.

«Palazzo Lamperti/Zuccoli/Cortese tornerà a splendere e un’area sarà tolta al degrado - così ha scritto Gusmeroli sui suoi canali social - come nel 2015 la nostra Amministrazione è stata risolutiva per il recupero della villa Cantoni, riuscendo anche ad ampliare il parcheggio con 35 nuovi stalli e risistemando la fontana, così oggi possiamo annunciare che tornerà a splendere la villa/castello di piazza Nazario Sauro/via Roma».

La villa era finita sotto i riflettori e al centro delle critiche per la frequente presenza nel suo perimetro di situazioni di degrado e di delinquenza.

«Due mesi di lavoro - continua Gusmeroli - in prima persona, per impedire gli accessi abusivi e lavorare sul degrado e abbandono della Villa, con la firma di ben due ordinanze e l’aiuto della bravissima comandante della polizia locale, gli altrettanto bravissimi carabinieri e l’Asl. Mi sento di ringraziare di cuore️ la venditrice e l’acquirente che con il loro importante accordo permetteranno alla storica villa di tornare a splendere e questo è valore per la città.️ Accanto, tra luglio e agosto di quest’anno provvederemo a recuperare la passerella, mentre si sta lavorando sul tema ex casa di riposo per realizzare il parcheggio. Intanto godiamoci la bellissima notizia di oggi dopo un intenso lavoro: la villa Lamperti-Zuccoli-Cortese tornerà all’antico splendore e tutta la zona ne trarrà un grandissimo beneficio! Avanti tutta nel miglioramento di Arona perché volere è potere se non smetti mai di crederci!».