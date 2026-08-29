L’allarme del Comune di Lesa: “Occhio alle truffe telefoniche”

Il consiglio è quello di non fornire dati personali o bancari

Il Comune di Lesa lancia un allarme per i suoi cittadini: “State attenti alle truffe telefoniche”.

Lesa lancia l’allarme per il rischio di truffe telefoniche

E’ un appello accorato quello che il Comune di Lesa, tramite la sua radio comunale, Lesa Web Radio, ha chiesto ai suoi cittadini di prestare maggiore attenzione al rischio rappresentato dalle truffe telefoniche. “Il Comune di Lesa informa che sono stati segnalati alcuni tentativi di truffa telefonica – scrivono dall’Amministrazione sui social di Lesa Web Radio – si ricorda che il Comune e le Pubbliche Amministrazioni NON chiedono telefonicamente di effettuare bonifici o trasferimenti di denaro”.

La ricetta dell’Amministrazione per evitare problemi”

“Si raccomanda pertanto – scrivono dal Comune – di NON fornire dati personali o bancari e di NON effettuare pagamenti a seguito di richieste ricevute per telefono. In caso di dubbio, contattare direttamente il Comune attraverso i recapiti ufficiali”.