Laboratorio di mosaico per grandi e piccini alla Fabbrichetta di Arona

Un’occasione per passare un pomeriggio inclusivo in compagnia e conoscere la realtà della Fabbrichetta di Arona.

I dettagli

L’Associazione Amici di Paolino, in collaborazione con Donne In Arte, organizza un laboratorio di mosaico a coppie per la Festa della mamma. Il workshop è rivolto a tutti: genitori, figli, nonni, zii, adulti, bambini, artisti e non. A dimostrazione che l’arte è un linguaggio universale, capace di creare ponti e opportunità. Esattamente ciò che cerchiamo di fare alla Fabbrichetta. Si terrà sabato 10 maggio dalle 15 alle 18 alla Fabbrichetta di via Mottarone 31 (quota a coppia 20 euro, prenotazioni entro il 3 maggio al 3496377401).

Amici di Paolino è un’organizzazione che promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo delle categorie fragili. Organizza raccolte fondi e iniziative di varia natura (sportive, culturali, ricreative, ecc.) con lo scopo di supportare le necessità della Fabbrichetta; si avvale dell’azione dei volontari in tema di affiancamento dei lavoratori e sostegno nell’attuazione della loro autonomia umana e professionale. Con le stesse modalità, l’Organizzazione dialoga con la comunità per rilevare le necessità del territorio in merito alla tematica dell’inclusione.

La "Fabbrichetta" è, lo ricordiamo, un progetto di rigenerazione e riuso di uno spazio industriale che era dismesso dal 2008, collocato nei pressi del centro di Arona, che nel riscoprirne l'originaria vocazione produttiva - il luogo nasce con la funzione di fabbrica del ghiaccio – lo ha valorizzato come nodo generativo della comunità, attraverso tre filoni di attività:

1. un'area laboratoriale-produttiva per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e persone

con svantaggio sociale; 2. un'area per la sperimentazione di lavorazioni con macchinari di ultima generazione per la preparazione al mondo del lavoro di giovani; 3. un'area studio e di aggregazione per gli studenti delle scuole superiori e dei centri formativi della città.

Infine Donne In Arte, associazione che ha sede ad Arona in via Novara, nasce dall’incontro di varie mosaiciste provenienti da diverse nazioni, con il desiderio di confronto e di sperimentazione delle varie tecniche musive, dalle forme più antiche a quelle innovative e moderne, creando insieme in modo circolare e spaziando nei vari territori realizzando opere collettive ed individuali, lasciando sempre ad ognuna la facoltà della propria ricerca individuale e la propria forma espressiva.