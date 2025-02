La Provincia ha ristrutturato l’aula magna e la biblioteca del Fermi di Arona

<<Con la realizzazione di questo intervento è stata data una risposta positiva alle esigenze dell’Istituto aronese, dei suoi alunni e del personale scolastico, dimostrando l’attenzione che la Provincia di Novara riserva a tutte le scuole del territorio per garantire ambienti confortevoli e funzionali all’attività didattica, oltre che sicuri>>.

Provincia di Novara

Il vicepresidente della Provincia di Novara Andrea Crivelli, delegato all’Edilizia e Manutenzione degli edifici, ha presentato con queste parole il termine dei lavori eseguiti all’Istituto “Fermi” di Arona e ufficialmente inaugurati nella mattinata di venerdì 31 gennaio.

<<La Provincia – aggiunge in dettaglio il vicepresidente – ha portato a termine un significativo intervento mirato alla ristrutturazione della biblioteca, dell'aula magna e del laboratorio di Scienze. Lavori che hanno visto un investimento complessivo di oltre 500.000 euro e che includono la rimozione dei lucernari esistenti, causa di infiltrazioni, la realizzazione di nuove aperture per finestre e porte, garantendo una migliore illuminazione e aerazione degli spazi, la riorganizzazione interna degli spazi, il rifacimento degli impianti, l’adeguamento delle uscite di emergenza e la sistemazione delle aree esterne>>.

Il vicepresidente evidenzia che, nello specifico, <<gli interventi sulla biblioteca e sull'aula magna sono stati progettati per risolvere criticità strutturali e restituire piena funzionalità a spazi essenziali per la didattica e le attività scolastiche. La biblioteca è stata dotata di un sistema di illuminazione naturale più adeguato alle finalità degli spazi. L’aula magna, spazio importantissimo in quanto vero e proprio “cuore” delle attività collettive, è stata, tra l’altro, rinnovata da parte della scuola con un nuovo impianto audio-video e un'illuminazione scenica, particolari che la rendono adatta a ospitare conferenze, eventi e proiezioni didattiche. Anche le superfici murarie, i pavimenti e i controsoffitti sono stati oggetto di rifacimento per assicurare migliori condizioni ambientali, acustiche e maggior durabilità. A nome dell’Amministrazione esprimo soddisfazione per la realizzazione di un intervento sicuramente impegnativo, ma che porta a un risultato davvero soddisfacente e pienamente rispondente ai bisogni di un Istituto che continua a essere particolarmente attrattivo nel nostro territorio. Ringrazio infine – conclude il vicepresidente – i Dirigenti scolastici che si sono susseguiti in questi anni e che hanno condiviso con noi questo progetto, con un atteggiamento che è sempre stato propositivo e disponibile, a beneficio dei ragazzi e del personale>>.