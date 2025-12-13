La Polizia locale di Castelletto ha traslocato nella nuova sede

Nuovo Comando per la Polizia locale di Castelletto Ticino. Dopo il completamento dei lavori, gli agenti si sono potuti trasferire nello stabile all’interno del parco comunale.

La Polizia locale si è trasferita nella nuova sede

A partire da venerdì 28 novembre la Polizia locale di Castelletto Ticino si è trasferita finalmente nella sua nuova sede. E’ stato necessario attendere qualche anno, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto e gli agenti hanno completato il trasloco nella ex casa del custode del parco comunale.

L’aggiornamento del sindaco dopo i lavori

“Ci è voluto più tempo del previsto – dice il sindaco Massimo Stilo – per via della causa legale che ci ha visti affrontare in tribunale la ditta incaricata inizialmente dei lavori. Il nuovo vincitore dell’appalto ha portato a termine i lavori correttamente e abbiamo effettuato il trasferimento dagli uffici provvisori ospitati nella ex casa di riposo. Finalmente abbiamo un Comando della polizia locale come lo abbiamo sempre voluto. Un edificio con una buona efficienza energetica, collocato in una posizione centrale del paese, in un luogo sicuro, con un ampio parcheggio con due ore di disco orario. La collocazione all’interno del parco rappresenta poi una precisa scelta di presidio di quest’area, che per Castelletto è una zona fondamentale e molto frequentata”.

Un edificio moderno e funzionale

All’interno del nuovo Comando gli spazi sono ampi. C’è un ingresso con una reception e il desk del messo comunale, due uffici al piano terra, una stanza refettorio e i servizi igienici attrezzati. Al piano superiore, oltre all’ufficio della comandante Maria Angela Cammarata, c’è spazio anche per gli spogliatoi e per la stanza di controllo del servizio di videosorveglianza, con i monitor collegati a tutte le telecamere installate dal Comune sul territorio del paese.

“Stiamo investendo anche sul personale – continua il sindaco – in questo momento gli agenti assunti sono quattro più la Comandante Cammarata, ma abbiamo provveduto a confermare anche una persona impiegata a scavalco con altri Comuni in incarichi di data entry e a breve concluderemo anche l’accordo con un altro Comune per un incarico a scavalco di 12 ore di un’ulteriore agente di polizia locale, segno che teniamo molto alla sicurezza e che con le risorse a disposizione cerchiamo di fare il possibile?”.

Il Comune non ha ancora stabilito come utilizzerà gli spazi dell’ex casa di riposo liberati dalla polizia locale con quest’ultimo trasferimento, ma diverse opzioni sono attualmente al vaglio.