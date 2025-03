La pisanese Martina Caron ha presentato una tesi incentrata su Pisano

La giovane, 23 anni, si è laureata al Politecnico di Milano nella triennale di Architettura con un originale lavoro finale frutto dell’analisi di un caso di studio sul paese.

Curiosità

Sabato 15 marzo in sala polivalente l'ha presentata alla cittadinanza alla presenza del sindaco Piergiulio Alesina, della vice sindaca Silvana Passerini e della consigliera Sara Celano. «E' una tesi applicativa - racconta Caron - mi sono interessata dell'evoluzione per la pianificazione territoriale verso modelli di sviluppo sostenibile che non si riscontra molto nei piccoli territori. Mi sono posta la domanda su cosa fare in un Comune come Pisano. Siamo partiti dall'importanza della comunità e dalla consapevolezza dei tanti benefici che si vivono qui rispetto a una metropoli. Abbiamo scelto il tema del "valore sociale complesso", sviluppando un metodo che fa comprendere qual è il valore riconosciuto dal territorio. Abbiamo sottoposto alcuni questionari ai pisanesi, analizzato le risposte e sviluppato delle mappe di comunità».

«L'Amministrazione comunale - dice Alesina - desidera esprimere le più sincere e sentite congratulazioni a Martina per aver brillantemente discusso la sua tesi di laurea. L'importante traguardo rappresenta il coronamento di un percorso di studi caratterizzato da una riflessione approfondita su tematiche di grande rilevanza. La sua ricerca valorizza il patrimonio culturale e sociale dei piccoli borghi italiani e pone l'accento sul ruolo fondamentale delle comunità locali nella loro preservazione e promozione. La scelta di analizzare il caso studio di Pisano, suo paese natale, è un segno di straordinaria dedizione, oltre che un omaggio alle radici della comunità. Il contributo offerto è di grande valore, arricchisce la nostra realtà e offre spunti per il futuro del patrimonio costruito. Siamo certi che questo passaggio rappresenti solo l'inizio di una carriera brillante, con l'augurio che il suo futuro sia costellato di successi».