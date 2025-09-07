La parrocchia di Arona ha salutato suor Gabriela

Giornata di festa a sorpresa in oratorio ad Arona per salutare suor Gabriela, che ha ricevuto un nuovo incarico pastorale e che ha lasciato la città giovedì 4 settembre.

La festa in suo onore

Lo scorso 30 agosto infatti, i ragazzi dell’oratorio, don Benoit Lovati e i parrocchiani hanno organizzato una pizzata a sorpresa per la religiosa. Un’occasione per passare una serata in compagnia con sorella Gabriela, per ringraziarla della sua presenza e della sua dedizione. Domenica 31 la suora ha salutato anche le comunità di Arona e Mercurago nel corso delle messe del fine settimana.