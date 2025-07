La ballerina aronese Cecilia D'Andria ottava ai mondiali DWC in Spagna

Soddisfazione

Un altro grande traguardo per la scuola di danza One Step Progress. La giovane ballerina Cecilia D’Andria lo scorso 10 luglio si è infatti classificata ottava alle finali mondiali del concorso DWC a Burgos, in Spagna.

Ottima prestazione

Cecilia, allieva della scuola diretta da Caroline Le Hoanen, ha conquistato l’ottavo posto tra le migliori danzatrici al mondo nella sua categoria modern (in tutto 23), distinguendosi per tecnica, presenza scenica ed espressività. Un traguardo straordinario, frutto di un anno di intenso lavoro, sacrifici e dedizione assoluta.

«Sono profondamente orgogliosa di Cecilia – commenta emozionata l’insegnante Caroline Le Hoanen – ha affrontato questa stagione con grande determinazione, impegnandosi in ore di studio e allenamento con una costanza davvero ammirevole. Il fatto che venga ogni settimana da Verbania ad Arona in pullman per seguire le lezioni dimostra quanto ci tenga alla danza e quanto sia disposta a impegnarsi per migliorarsi giorno dopo giorno. Questo risultato è il giusto riconoscimento per tutto il suo impegno».

La Dance World Cup è uno dei concorsi internazionali più prestigiosi per giovani talenti della danza, che richiama ogni anno migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Cecilia ha saputo portare in alto il nome della scuola One Step Progress e quello del territorio, lasciando il segno in un contesto competitivo di altissimo livello.

Questo successo si inserisce in un percorso di eccellenza già intrapreso dalla scuola: due anni fa, infatti, l’intera scuola aveva partecipato alle finali mondiali del DWC a Braga, in Portogallo, ottenendo ottimi risultati in diverse categorie, a testimonianza dell’altissima qualità del lavoro svolto quotidianamente in sala.

Un successo che rende orgogliosa tutta la comunità della danza locale e che rappresenta solo l’inizio di un cammino artistico che si preannuncia promettente per questa giovane e talentuosa ballerina.