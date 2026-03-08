Intitolare spazi pubblici a figure femminili che hanno fatto la storia: la Regione scrive ai sindaci piemontesi

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne la Regione Piemonte ha scritto ai sindaci del territorio per intitolare spazi pubblici alle figure femminili che hanno fatto la storia.
Spazi pubblici intitolati a figure femminili che hanno fatto la storia: la richiesta della Regione ai sindaci
In concomintanza della celebrazione di oggi, domenica 8 marzo, con la giornata internazionale dei diritti delle donne, e anche di quello che ricorre il 10 marzo, ossia l’80° anniversario della prima votazione in cui hanno partecipato anche le donne nel nostro Paese, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio assieme all’assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche giovanili Marina Chiarelli, dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e dal vicepresidente e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Domenico Ravetti, ha scritto ai sindaci piemontesi con una richiesta particolare.
L’invito nel corso del 2026
Gli amministratori regionali, nella lettera inviata ai loro omologhi locali, invitano all’intitolazione di una piazza, una strada o un giardino “a una figura femminile che abbia contribuito alla storia, alla cultura, alla scienza o alla vita civile del Piemonte e del Paese”.
L’80° anniversario del voto alle donne è una ricorrenza che appartiene alla storia della nostra democrazia – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche giovanili Marina Chiarelli, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco e il vicepresidente e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Domenico Ravetti –. Celebrare questa data significa ricordare una conquista fondamentale di libertà, partecipazione e diritti civili. Con questa iniziativa vogliamo invitare i Comuni del Piemonte a compiere un gesto simbolico ma significativo: dedicare uno spazio pubblico a una donna che abbia contribuito alla crescita culturale, sociale, scientifica o civile del nostro Paese. Intitolare una via, una piazza o un giardino a una figura femminile significa rendere visibile nello spazio pubblico il ruolo che tante donne hanno avuto nella costruzione della nostra società.