Intitolare spazi pubblici a figure femminili che hanno fatto la storia: la Regione scrive ai sindaci piemontesi

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne la Regione Piemonte ha scritto ai sindaci del territorio per intitolare spazi pubblici alle figure femminili che hanno fatto la storia.

Spazi pubblici intitolati a figure femminili che hanno fatto la storia: la richiesta della Regione ai sindaci

In concomintanza della celebrazione di oggi, domenica 8 marzo, con la giornata internazionale dei diritti delle donne, e anche di quello che ricorre il 10 marzo, ossia l’80° anniversario della prima votazione in cui hanno partecipato anche le donne nel nostro Paese, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio assieme all’assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche giovanili Marina Chiarelli, dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e dal vicepresidente e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Domenico Ravetti, ha scritto ai sindaci piemontesi con una richiesta particolare.

L’invito nel corso del 2026

Gli amministratori regionali, nella lettera inviata ai loro omologhi locali, invitano all’intitolazione di una piazza, una strada o un giardino “a una figura femminile che abbia contribuito alla storia, alla cultura, alla scienza o alla vita civile del Piemonte e del Paese”.