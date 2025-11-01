Insulti, botte e minacce ai dipendenti: condannati due ristoratori di Arona

Maltrattavano i dipendenti del ristorante: condannati a due anni e mezzo di reclusione.

Il processo

E’ questa la sentenza (di primo grado) inflitta dal tribunale di Verbania nei confronti dei titolari di un ristorante del centro di Arona, finiti nei guai negli anni scorsi per aver maltrattato alcuni dipendenti, tra cui camerieri e cuochi. A invocare le condanne, al termine della requisitoria in aula, era stato lo stesso pubblico ministero.

L’inchiesta, nata dopo le denunce presentate a suo tempo, era stata condotta dalla procura di corso Europa a Pallanza, competente per territorio. Secondo sei ex dipendenti di quel locale pubblico – quattro di loro, costituiti parti civili nel procedimento conclusosi a Verbania di recente, hanno ottenuto risarcimenti personali compresi tra 4 e 8 mila euro ciascuno – i due titolari avevano creato un clima di lavoro insostenibile, con insulti pesanti, minacce di licenziamento tout court (e pure di morte) e aggressioni fisiche. Sarebbero emersi, tra l’altro, comportamenti a sfondo razziale. Una situazione di rapporti a quanto pare tesissimi e di condotte ritenute dal tribunale vessatorie, sulla quale la giustizia ha scritto ora la parola fine, in primo grado. Possibile l’impugnazione della sentenza.