Incontro amministrazione e Ascom Arona: "Piano del traffico ottimo, andiamo avanti"

Dopo il risultato ottenuto domenica pomeriggio 16 marzo 2025, dalle 15.30 con la nuova viabilità domenicale di Arona che prevede la chiusura di via Monte Grappa, la chiusura e apertura, in base alle necessità, di via Matteotti, il giallo semaforico in via Roma, la chiusura del ponte di via Mazzini e la costante apertura di viale Baracca, la mattina seguente si è svolto un cordiale e costruttivo incontro tra amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confartigianato, Ascom Confcommercio) in cui, tutti concordi, si è ritenuto di proseguire con il progetto avviato contro la congestione della città domenicale, tendenzialmente nei mesi di aprile, maggio e settembre.

Il progetto

Riepilogando, ecco quanto concordato: al termine del Luna Park "Il Tredicino" (domenica 23 marzo 2025), quando torneranno disponibili 650 posti auto di piazzale Aldo Moro e lago di Varese, il progetto che seguirà l'amministrazione comunale sarà il seguente:

• ore 14.30 (circa) chiusura via Monte Grappa

• ore 15.30 (circa) chiusura e apertura, in base alle necessità, di via Matteotti;

• giallo semaforico in via Roma e chiusura ponte di via Mazzini;

• costante apertura di viale Baracca.

In caso di maltempo nessuna di queste limitazioni verrà posta in essere.

"La riunione dell'altra mattina è poi proseguita con un tema molto importante - fanno sapere dal comune - la discussione del rifacimento di via Cavour, promettendosi di rivederci in una terza successiva riunione questa volta con tutti i titolari dei negozi del "corso" entro due mesi, per decidere insieme l'inizio e le fasi di svolgimento dei lavori e discutere tutte le proposte per ridurre al minimo i disagi che ne conseguiranno. I lavori, suddivisi in tre lotti e trattandosi di una gara da oltre 3 milioni di euro, non potranno comunque iniziare prima del mese di settembre 2026.

"Siamo molto soddisfatti del proficuo incontro e che il piano viabilistico approntato all'amministrazione comunale sia stato accolto favorevolmente da tutte le associazioni di categoria - afferma il sindaco, On. Alberto Gusmeroli. Siamo sempre stati convinti che era la strada giusta e lo sarà ancora di più in futuro per accogliere tantissimi turisti nelle diverse e bellissime attività economiche Aronesi, senza problemi di traffico, né in centro né in periferia, utilizzando al meglio tutti i parcheggi".

Per il Comune di Arona - il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli

Per Confartigianato - dott. Maurizio Cerutti -

Per ASCOM CONFCOMMERCIO PROVINCIALE - dott. Eugenio Maffei -

Per ASCOM CONFCOMMERCIO ARONA - Andrea Mora -