Inaugurato il parco giochi "Salti di Felicità" a Mercurago

L’Amministrazione Comunale di Arona è lieta di annunciare l’apertura di un nuovo parco giochi inclusivo denominato “Salti di Felicità” in via Grigioni a Mercurago, uno spazio pensato per garantire divertimento e accessibilità a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, in un ambiente sicuro, innovativo e sostenibile.

I dettagli

Questo parco giochi si configura come un esempio virtuoso di economia circolare, essendo stato realizzato attraverso l’impiego di materiali riciclati, riutilizzati in modo creativo per dare vita a strutture ludiche colorate e stimolanti. Accanto alle tradizionali attrezzature, sono stati inseriti anche giochi inclusivi, concepiti per garantire a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, l’opportunità di giocare insieme e condividere esperienze di gioia e socializzazione.

Un ringraziamento particolare è rivolto all’Assessore Davide Casazza, la cui visione lungimirante ha ispirato la nascita di questo significativo progetto. L’idea di realizzare uno spazio che integrasse gioco, sostenibilità e inclusività ha trovato concreta attuazione grazie all’impegno e alla dedizione dell’Assessore Monica D’Alessandro, che ha seguito con cura e attenzione ogni fase del processo realizzativo.

"E' un parco completamente inclusivo - spiega il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli - e nel verde di un area comunale che anni fa, grazie all'allora consigliere Tommaso Marino, era stata riqualificata dal preesistente abbandono. Un parco giochi totalmente realizzato in plastica riciclata che avevamo già inserito nel nostro programma elettorale e fortemente voluto dall’Assessore Davide Casazza con l'Assessore Monica D’Alessandro, su richiesta di un gruppo di cittadini di Mercurago. E’ il sesto nuovo parco giochi realizzato da questa Amministrazione nelle zone meno centrali, oltre alla riqualificazione di quelli già in essere. Avanti tutta nel miglioramento di tutta la città".

All’interno del parco

Giochi inclusivi e sostenibili:

• Composizione con rampa tipo “Lucy” con pavimentazione antitrauma nella zona di accesso;

• Altalena inclusiva con pavimentazione antitrauma

• Giochi a molla in plastica riciclata a tema elefante e macchinina;

• Giostrina inclusiva;

• Casetta in plastica riciclata;

• Pannello tris in plastica riciclata;

• Sabbiera in plastica riciclata con diametro di 175 cm.

Arredi per il comfort di tutti:

• cinque panchine in plastica riciclata con sagome a forma di pera;

• due panchine inclusive in plastica riciclata;

• cancelletto pedonale d’ingresso in plastica riciclata;

• fontanella in ghisa verniciata di colore grigio ferromicaceo.

“Salti di Felicità” è un progetto che combina inclusività, attenzione all’ambiente e design giocoso, realizzato con materiali riciclati e sicuri per offrire un luogo di incontro, crescita e divertimento per tutte le famiglie.