Inaugurato il nuovo campetto da basket 3vs3 ad Arona

Sabato speciale per la città, con l'inaugurazione del nuovi campo da basket 3vs3 ai giardini pubblici, donato dall'associazione DUEMILAe20, che da anni cammina al fianco dell’Amministrazione comunale di Arona con passione, idee e concretezza.

Il campetto

"Questo campetto, realizzato grazie anche alla sinergica collaborazione del Comune, non sarà solo un luogo dove giocare a basket: diventerà un centralissimo polo di aggregazione per i nostri ragazzi, un punto di incontro dove sport, relazioni e bellezza si fonderanno - fa sapere l'assessore allo sport Alessandra Marchesi - Impreziosito e reso unico dalla mano dell'aronese Giovanni Refreshink Magnoli, artista di fama internazionale, il campo è un’autentica opera d’arte urbana che dà colore e significato a tutta l’area.

L'inaugurazione è stata un crescendo di emozioni: le spettacolari acrobazie dei DA MOVE, amici affezionati della città, hanno animato l’atmosfera e dato il via a una sfida entusiasmante all’ultimo canestro! Il mini torneo, organizzato in collaborazione con Arona Basket e Pallacanestro College Basketball oltre ai ragazzi del Baskin guidati da Vincenzo Schiattarella, ha messo in campo il vero spirito dello sport: condivisione, inclusione e divertimento per tutti".

Il sindaco On. Alberto Gusmeroli tagliando il nastro ha ricordato come il nuovo spazio si aggiunge all’offerta urbana dedicata allo sport giovanile, rappresentando un passo importante verso una città sempre più vicina ai giovani, viva, accessibile e bella da vivere.