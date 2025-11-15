Inaugurata una nuova biblioteca alla casa di riposo di Arona – VIDEO

Taglio del nastro con una ricca platea di autorità nei giorni scorsi per una nuova biblioteca alla casa di riposo di Arona.

Una bella novità per la casa di riposo

E’ stata inaugurata esattamente una settimana fa, sabato 8 novembre, la nuova biblioteca della casa di riposo di Arona, una sala polivalente con posti per la lettura, tavoli per giocare e internet point. Dotata di aria condizionata, la biblioteca sarà aperta a tutti e quindi durante la stagione estiva anche persone anziane potranno recarsi qui e beneficiare del fresco insieme agli ospiti.

Una donazione dall’ex Ente Fiera

“L’ex Ente Fiera in liquidazione ha deciso di donare 10mila euro alla Casa di Riposo di Arona e allora, in accordo con il direttivo, abbiamo deciso di non farli confluire nelle nostre casse, ma di realizzare qualcosa che restasse e quindi una biblioteca”, ha spiegato il presidente Alfonso de Giorgis. Alla inaugurazione hanno preso parte anche la vicesindaca Marina Grassani, l’ex presidente dell’Ente Fiera Pietro Oberto e il vice Luigi Fanchini.

L’elogio della vicesindaca Grassani

“Una delle cose belle della casa di riposo aronese è che è sempre attiva, grazie ad una collaborazione fattiva con le altre associazioni del territorio che spero continui nel tempo perché insieme si va lontano e gli ospiti della RSA ne traggono beneficio – ha detto la vicesindaca – ringrazio l’Ente Fiera per questa importante donazione”.