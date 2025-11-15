In gita ai mercatini di Natale di Livigno con il Rione Centro di Castelletto

C’è tempo fino al 23 novembre per prenotarsi per la nuova gita organizzata dai volontari del Rione Centro di Castelletto ai mercatini di Natale di Livigno.

In gita a vedere la magia del Natale

E’ in programma per il prossimo 14 dicembre la gita ai mercatini di Natale di Livigno organizzata dal Rione Centro di Castelletto Ticino. Il ritrovo a Castelletto è fissato per le 5.40 alla palestra Lanzi. La partenza sarà alle 6, mentre l’arrivo a Livigno è previsto per le 11.30. A metà viaggio di andata ci sarà una pausa in autogrill di circa 30 minuti. Si consiglia il pranzo al sacco o di prenotare presso qualche struttura (bar, ristorante ecc..).

Un’esperienza interessante da vivere

“Una volta arrivati – scrivono dall’associazione di Rione – si potrà godere di un affascinante scenario natalizio, con le casette in legno disposte lungo la via centrale del paese che creano un’atmosfera unica e incantevole. Le luci scintillanti, i profumi avvolgenti e la neve che ricopre le montagne circostanti fanno da sfondo a un’esperienza indimenticabile, dove ogni angolo racconta la magia del Natale. Potrai passeggiare tra le casette, scoprire le creazioni artigianali, assaporare i prodotti tipici e lasciarti coinvolgere dall’atmosfera di tradizione e calore che caratterizza il Natale nel Villaggio, a Livigno. Un’esperienza straordinaria ti aspetta, dove il fascino del Natale si fonde con la bellezza delle montagne!”.

Il rientro a Castelletto

La ripartenza per Castelletto, sempre al piazzale della palestra Lanzi, è prevista per le 17. L’arrivo in paese è invece previsto per le 22.30.

(A metà viaggio di ritorno, ci sarà una pausa in autogrill di circa 30 minuti). La gita costerà 45 euro (inclusi solo il viaggio di andata e ritorno), per prenotarsi, entro il 23 novembre, è possibile contattare i numeri telefonici 345.0963707, o 339.5313926.