Impronta Civica: "Le frazioni aronesi non hanno colonnine per la ricarica elettrica"

"La mobilità sostenibile dovrebbe essere una priorità per il nostro comune". Comunicato di Impronta Civica di Arona.

Intervento di Impronta Civica

"Siamo impegnati nella riduzione delle emissioni di CO2 e nella promozione di tecnologie a basso impatto ambientale, come dimostra la recente adesione al Patto dei Sindaci.

L'uso dei veicoli elettrici è in costante crescita, ma le frazioni di Dagnente, Montrigiasco e Mercurago non dispongono ancora di colonnine per la ricarica elettrica, penalizzando i residenti e disincentivando l'uso di auto ecologiche.

Come gruppo consigliare Impronta Civica abbiamo depositato una mozione con la quale chiederemo alla giunta di impegnarsi a:

1. Avviare uno studio di fattibilità per l'installazione delle colonnine nelle frazioni.

2. Individuare le aree più idonee e strategiche per la loro realizzazione.

3. Concludere accordi con aziende fornitrici di servizi di ricarica per garantire un servizio efficiente e accessibile.

4. Integrare le colonnine di ricarica nel piano di sviluppo urbano e nelle politiche di mobilità sostenibile del comune.

L'installazione delle colonnine rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Dotare le frazioni di Dagnente, Montrigiasco e Mercurago di queste infrastrutture significa sostenere l'uso di veicoli elettrici, migliorare la qualità dell'aria e rispondere alle esigenze dei cittadini".