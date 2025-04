Impronta civica: "Finalmente tolto ad Arona il numero massimo di bambini per il post scuola"

"Lo avevamo promesso in campagna elettorale ed è stato uno dei punti su cui, da subito, abbiamo richiamato gli amministratori alla loro responsabilità".

Il comunicato del gruppo di minoranza di Impronta Civica

"Dopo che 6 bambini erano stati esclusi, perché in esubero, dal servizio di post scuola all’Anna Frank, abbiamo accelerato l’impegno sul tema.

"L’attuale amministrazione governa la città da 15 anni e in 15 anni non aveva mai pensato di togliere il numero massimo al servizio di pre e post scuola.

"Finalmente lo hanno fatto e, dopo aver votato contro la stessa proposta fatta da noi lo scorso anno, la hanno riproposta nel Consiglio di Marzo ottenendo, chiaramente, la nostra approvazione.

"C’è ancora molto da fare ad Arona, per offrire alle famiglie dei servizi scolastici seri.

Ad oggi ancora non sono aperte le iscrizioni per pre e post per l’anno accademico 2025-2026, quando le iscrizioni a scuola sono state fatte a gennaio.

E ancora nessuna notizia chiara sui contributi e le offerte per i centri estivi, considerando che tra due mesi iniziano le vacanze. Queste politiche lasciano i genitori nell’incertezza. Noi continueremo a vigilare e proporre modifiche affinché l’amministrazione vada incontro ai bisogni delle famiglie aronesi".