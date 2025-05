Impronta civica: "Chiediamo consiglio comunale aperto per i lavori su Corso Cavour"

Si è tenuto mercoledì 7 maggio, nella bellissima e storica cartoleria Papini, un incontro tra i Consiglieri di Impronta Civica e i commercianti di Corso Cavour.

L'esito dell'incontro

Il Comune, infatti, ha annunciato l'avvio dei lavori per la sistemazione della pavimentazione e dei sottoservizi, tra cui acquedotto, fognature, gas, energia e fibra ottica di Corso Cavour.

I lavori, finanziati con un budget totale di 3.150.000 €, inizieranno a settembre 2026 e avranno una durata stimata di un anno, con una pausa durante il periodo natalizio: un’opera che crea non poche preoccupazioni tra residenti e commercianti.

"Come gruppo di Impronta Civica abbiamo ritenuto fondamentale porci in ascolto dei commercianti (e presto lo faremo anche con i residenti) e confrontarci su alcune proposte.

Consapevole dell'impatto economico che i lavori avranno sulle attività presenti sul Corso, Impronta Civica ha discusso diverse misure di mitigazione. Tra queste, la possibilità di chiedere indennizzi, sgravi fiscali e contributi diretti per sostenere le attività commerciali durante i periodi di chiusura forzata.

E’ emersa l’esigenza che l’Amministrazione mantenga un controllo costante delle opere sia durante la fase di progettazione che nell’esecuzione del lavori, in modo tale da garantire il rispetto delle tempistiche preannunciate ed evitare ritardi.

Inoltre, si sono valutate soluzioni logistiche per garantire la continuità delle consegne merci e la raccolta dei rifiuti.

Impronta Civica riconosce l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo con i commercianti e i cittadini. Saranno organizzati ulteriori incontri per raccogliere esigenze e proposte condivise, e per garantire una rappresentanza unitaria delle istanze dei commercianti.

Chiederemo inoltre la convocazione di un consiglio comunale aperto, con la partecipazione di associazioni, sindacati e cittadini".