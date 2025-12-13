Il sindaco premia la decana delle Poste di Arona: 40 anni dietro allo sportello

Il sindaco Alberto Gusmeroli ha consegnato un riconoscimento a Rosaria Pesca, storica decana dell’ufficio postale di Arona, che ha raggiunto l’agognata pensione.

Riconoscimento a sorpresa per Rosaria Pesca

“A Rosaria Pesca. In segno di stima e di gratitudine per l’attività lavorativa svolta con passione, responsabilità e grande professionalità presso la filiale di Poste Italiane di Novara, agenzia di Arona dal 1984 al 2025”. Erano queste le parole stampate sull’attestato che il sindaco e onorevole Alberto Gusmeroli ha consegnato martedì 9 dicembre personalmente nelle mani di Rosaria Pesca.

Una vita dietro allo sportello

La dipendente delle Poste lascia infatti l’incarico per godersi la meritata pensione dopo oltre 40 anni di onorato servizio ed è conosciuta in tutta la città, come ha voluto ripetere anche il sindaco, come una persona estremamente preparata ed efficiente.

Rosaria Pesca presta servizio dietro al suo sportello, rigorosamente quello in fondo a destra, da ben 42 anni e un mese. Per le Poste si è sempre occupata di filatelia, curando anche le manifestazioni filateliche organizzate all’esterno dell’ufficio, ma anche di tutto ciò che riguarda la spedizione di pacchi e lettere, del cosiddetto “settore business”, e ultimamente anche delle operazioni di rinnovo dei passaporti e di tutti quei servizi che sono stati esportati nelle Poste con l’avvento del progetto Polis. Nel corso degli anni ha anche formato intere generazioni di impiegati, affiancandoli mentre muovevano i primi passi in questo mondo lavorativo.