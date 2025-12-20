Il sindaco di Oleggio Castello ai cittadini: “Nel 2025 abbiamo dimostrato la nostra forza”

Il sindaco di Oleggio Castello Marco Cairo ha scritto una lettera ai suoi concittadini facendo il punto sulla situazione attuale del paese e sui traguardi raggiunti nel 2025.

Il sindaco di Oleggio Castello Marco Cairo ha scritto una lettera ai suoi concittadini per fare il bilancio di questo 2025. “Carissimi Oleggesi – scrive – le festività natalizie ci fanno riflettere su quanto sia importante sentirci una comunità, costruire legami e prendersi cura gli uni degli altri con particolare attenzione alle persone che attraversano periodi di difficoltà. Il nostro sguardo non può fermarsi al nostro territorio a causa dei tragici conflitti e delle crisi umanitarie che ci circondano. Le notizie che quotidianamente riceviamo ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto sia prezioso vivere in un luogo dove la comunità può progettare un futuro con serenità”.

“Il 2025 ha dimostrato la nostra forza”

“Il 2025 ha dimostrato la forza del nostro tessuto sociale con azioni che hanno coinvolto la cittadinanza e tutti i rappresentanti eletti nel Consiglio Comunale – prosegue il primo cittadino – mi riferisco alle decisioni prese in opposizione all’impianto agrivoltaico che si vuole costruire su un territorio che ha una valenza paesaggistica ed ecologica rilevatissima. Il contrasto unanime a questo progetto, che è ancora in itinere, ha comunque messo le basi ad una importante collaborazione e dialogo tra le componenti del Consiglio Comunale.

Prova ne è che le iniziative già intraprese per l’inderogabile ampliamento del cimitero comunale sono state da tutti condivise, come lo saranno le scelte che porteranno alla realizzazione del nuovo piano regolatore che avrà il compito di agire prioritariamente a tutela del nostro splendido territorio”.

Il punto sul gemellaggio

“Il gemellaggio con la cittadina francese di Montagny – così si conclude la lettera – è un ulteriore tassello per il nostro ambito sociale con una prospettiva più aperta alla conoscenza della cultura europea ed alla solidarietà. L’impegno dei cittadini, dei numerosi volontari e degli amministratori, è la testimonianza del valore della partecipazione e dell’orgoglio di appartenenza a una comunità che cresce, si rinnova e guarda al futuro con un’unità che ci dà grande speranza. In queste feste auguro ad ogni famiglia oleggese serenità, salute e tempo dedicato alle nostre relazioni più importanti. Auguri di cuore a tutti”.