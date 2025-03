Il sindaco di Lesa Bona in Regione per fare il punto sulle necessità del territorio

Il Sindaco di Lesa Luca Bona informa che settimana scorsa assieme ai primi cittadini di Pisano e Massino Visconti si è recato in Regione Piemonte per alcuni proficui incontri con il Consigliere Regionale Gianluca Godio, il Direttore Generale dell'A.S.L. Novara Dott. Angelo Penna e il Direttore Sanitario dell'A.S.L. Novara Dott. Francesco D'Aloia.

Il report

Il sindaco di Lesa Luca Bona ha incontrato in regione i vertici della sanità. <Sul tavolo - spiega - sono stati portati i problemi legati alla mancanza di medici di medicina generale sul nostro territorio. Ci è stato assicurato che nei prossimi anni la situazione dovrebbe migliorare con l'immissione di nuovi medici di ruolo, per i quali però sarà importante per i Comuni ottimizzare le risorse.

E la richiesta, sulla scorta di quanto indicato dall'A.S.L. Novara, dell'ampliamento del nostro asilo nido di Lesa che grazie alla qualità del servizio offerto dalle Cooperativa Sociale Onlus "Genietto" e dalle sue operatrici, ha una lista d'attesa.

Nella programmazione di Lesa oltre al proseguimento e al possibile implemento della convenzione per i trasporti con ambulanza con la C.R.I., vi è anche la creazione in Via Roma di un nuovo ambulatorio con 3 sale oltre alla sala d'attesa.

Due settimane fa invece la giunta comunale ha deliberato due disposizioni tecniche importanti:

-una sui flussi di cassa per garantire la sostenibilità finanziaria delle opere in cantiere o programmate, mantenendo l'equilibrio contabile.

-l'altra sulla certificazione dei tempi per il pagamento dei fornitori che il Comune di Lesa già da due anni liquida entro i 30 giorni di norma e che oggi salda in 15 giorni rispetto alla media di 71 giorni prima dell'insediamento dell'attuale amministrazione. Ciò accadeva a causa della sofferenza cronica delle risorse di cassa, la cui risoluzione oggi al contrario potrà favorire Lesa, nel partecipare a bandi e finanziamenti più importanti.

Tutto ciò insieme alle delibere quadro per la programmazione e l'efficientamento, già messe in campo in precedenza, miglioreranno ulteriormente i conti, malgrado il prelievo annuo dello Stato alle entrate comunali sia quasi arrivato a 390.000€".