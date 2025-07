Il Safari Park di Pombia accoglie dalla Francia tre leopardi melanici

Attualità

Si tratta delle "pantere nere"

Il Safari Park di Pombia ha recentemente accolto tre esemplari di leopardo melanico: Diana, Lilith e Bagheera. I felini provengono da Parc Saint Lèger - Parc Animalier, un piccolo parco zoologico francese che ha scelto di trasferirli in una struttura capace di offrire spazi più ampi e un team altamente specializzato nella cura e nella gestione di questa particolare variante del leopardo.

Le pantere nere

I leopardi melanici, comunemente noti come pantere nere, non rappresentano una specie distinta, ma una variante genetica del leopardo comune. La loro colorazione scura è dovuta a una condizione chiamata melanismo, causata da un’elevata concentrazione di melanina, il pigmento responsabile del colore nero del pelo. Nonostante l’aspetto apparentemente uniforme, osservando attentamente questi animali si possono ancora distinguere le tipiche macchie della specie, appena visibili sotto il manto scuro.

Questi leopardi sono più diffusi in alcune zone dell’Asia, come l’Indonesia e la Malesia, ma si trovano anche in Africa, in particolare in Kenya e in altre aree di foresta tropicale.

Il Safari Park ha accolto con entusiasmo il progetto di accoglienza, realizzando un'area completamente nuova, progettata su misura per rispondere alle esigenze etologiche dei leopardi melanici. La struttura garantisce i più alti standard di benessere, sia a livello ambientale che psicofisico, grazie anche al lavoro quotidiano di un’équipe di esperti che si dedica con passione alla salute e al benessere comportamentale degli animali.

Per vedere da vicino Diana, Lilith e Bagheera e tutte le altre specie ospitate, il Safari Park di Pombia è aperto nel mese di luglio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e nei weekend dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad agosto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.