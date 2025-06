"Il presidente incontra il territorio": riunione costruttiva a Comignago

Nuova riunione nel pomeriggio di giovedì 29 maggio, a Comignago, del settimo tour de “Il presidente incontra il territorio”.

"L’incontro – ha esordito il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti, accompagnato dai consiglieri Marina Grassani, Giuseppe Maio e Pietro Palmieri – era dedicato alla zona dei Comuni di Agrate Conturbia, Borgo Ticino, Bellinzago Novarese, Caltignaga, Castelletto Ticino, Divignano, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia ed è stato l’occasione per parlare dell’auspicata riforma delle Province oltre che illustrare l’attività svolta dall’Ente a favore del Novarese. Un Ente, è stato ribadito, che vuole essere non solo il primo interlocutore rispetto alle esigenze delle diverse comunità, ma anche porsi come attivo intermediario con gli Enti sovraordinati, soprattutto nel caso dei piccoli Comuni, che devono essere massimamente coinvolti e supportati. Abbiamo ricordato le varie iniziative di promozione territoriale, quelle riguardanti la formazione rivolte a tecnici e funzionari promosse dalla Provincia e quelle di informazione, organizzate con Enti del territorio, per prospettare agli Amministratori le diverse possibilità di sostegno economico per progetti mirati presentati dai singoli Comuni o da reti di Comuni.

Soprattutto abbiamo ascoltato dai primi cittadini le problematiche e le questioni per le quali vanno trovate soluzioni sulla base delle competenze dell’Ente: viabilità, manutenzione delle strade e del verde, trasporti, scuole locali, fauna selvatica sono alcuni dei temi sui quali ci siamo confrontati e rispetto ai quali c’è il nostro impegno a intervenire. Ringrazio i sindaci presenti – aggiunge il presidente – per la partecipazione davvero costruttiva".

Prossimo appuntamento del tour il 3 giugno a Cerano.