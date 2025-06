Il parcheggio ex Metropark ad Arona diventa a pagamento nei weekend e festivi

Metropark diventa a pagamento nei weekend. L’amministrazione comunale di Arona, nell’ottica - fa sapere - di una gestione più efficiente della mobilità urbana e in coerenza con gli obiettivi del programma elettorale, ha approvato alcune novità a partire dal 1 luglio.

Le novità

A partire dal 1 luglio 2025, verrà introdotto il pagamento della sosta, nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8 alle 22 in piazale Ferrari (ex Metropark), in largo Duce D'Aosta (piazzale della stazione) e in un tratto di viale Baracca tra il piazzale della stazione e l'intersezione con Piazzale Ferrari. Le tariffe previste sono di 0,50 per mezz’ora, 1 euro per un’ora e 8 eurotariffa giornaliera. Le aree resteranno completamente gratuite dal lunedì al venerdì, per non penalizzare residenti e pendolari. Allo stesso modo resterà sempre gratuito piazzale Moro tutti i giorni dell’anno.

Ulteriore novità: per favorire residenti, lavoratori e turisti, la sosta in tutte le aree a pagamento della città sarà gratuita dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 12-14.

È stata prevista inoltre una corsa settimanale andata e ritorno gratuita, a partire dal 1° agosto 2025, per tutti i cittadini over 70 residenti nelle frazioni di Montrigiasco, Dagnente e Mercurago, al fine di migliorare l’accessibilità e il collegamento con il centro città.

L’amministrazione, infine, vista la diminuzione in atto dei prezzi delle bici elettriche e la volontà di aiutarne l’acquisto di più residenti possibile, ha approvato l’aumento dell’incentivo per l’acquisto di biciclette elettriche, fissando un contributo pari al 65% del costo e al contempo aumentandone i massimali sino a un massimo di: 650 per ISEE sino a 50mila euro e 325 per ISEE superiori.

Per le cargo bike il massimale sale a mille con ISEE sino a 50mila euro e 500 euro con ISEE superiore.