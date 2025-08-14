Asl No

Il medico Alessia Barcellini apre un ambulatorio ad Arona

Da giovedì 21 agosto

Arona
Pubblicato:

Da giovedì 21 agosto 2025, il Medico di Medicina Generale a ciclo di scelta, dott.ssa Alessia Barcellini inizierà la propria attività convenzionata con apertura dell’ambulatorio ad Arona.

I dettagli

Gli assistiti potranno effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale dal 21 agosto p.v. con le seguenti modalità:
📍 effettuare la scelta con SPID:
• tramite il sito dell’Asl Novara, seguendo le indicazioni fornite alla pagina: https://www.asl.novara.it/.../sceltarevoca-medico-base....
📍 inviando un’email, indicando le generalità, codice fiscale, residenza e un recapito telefonico, corredata da un documento di identità in corso di validità, a:
📧sceltarevoca.aro@asl.novara.it
📧sceltarevoca.bor@asl.novara.it
📍 in alternativa, gli assistiti potranno recarsi presso gli sportelli Medicina di Base Scelta/Revoca presenti sul territorio dell’Asl Novara. Si riportano di seguito gli orari e i recapiti delle sedi di Arona e Borgomanero
📍 Arona, piazza De Filippi, 2 – da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:45
📍 Borgomanero, viale Zoppis, 6: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00
