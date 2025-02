Il Lupo: l’Egap Ticino e Lago Maggiore organizza una serata informativa a Dormelletto

Il giorno martedì 25 febbraio 2025 alle 21 presso la Sala Polivalente di Dormelletto/NO (via San Rocco 3) si terrà la serata informativa dal titolo: “IL LUPO. Gestione e Monitoraggio della specie nelle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore”.

La serata

La serata, a ingresso libero, è organizzata dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in collaborazione con il Comune di Dormelletto e con l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie.

I relatori della serata saranno:

 LUCA GIUNTI, guardiaparco presso le Aree Protette delle Alpi Cozie

 IVAN ROMANO, guardiaparco presso le Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

 ERICA ZUFFI, guardiaparco presso le Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

La serata sarà introdotta dai saluti della sindaca Lorena Vedovato.

Il ritorno del lupo suscita entusiasmi e paure, leggende e preoccupazioni. Se ne parlerà con tre esperti delle aree protette regionali per avere informazioni scientificamente corrette e obiettive sulla situazione attuale del lupo e sulle possibili problematiche future.

La popolazione del lupo, infatti, si è estinta sulle Alpi nei primi del Novecento a causa di una continua persecuzione, ma è ad oggi in naturale espansione su tutto l’arco alpino, anche in Italia.

Il lupo è una specie protetta in Italia secondo la Convenzione di Berna (1979) e la Direttiva Habitat dell’UE (1992), entrambe recepite da specifiche leggi nazionali.

L’Italia sta lavorando ad un nuovo piano di gestione nazionale per la specie e a partire dal 2020 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato mandato all’ISPRA di realizzare il primo sistema nazionale di monitoraggio della specie.