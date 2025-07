Il lavatoio di Mercurago tornerà a vivere: al via i lavori

Attualità

I lavori finiranno prima dell'inizio delle scuole

Dopo più di 30 anni di degrado, è partita la gara per la ristrutturazione del lavatoio di Mercurago. A darne notizia il sindaco Alberto Gusmeroli.

Lavatoio

"Sulla base di una scelta progettuale avvenuta in una riunione con i cittadini lo scorso autunno, finalmente, tornerà a “vivere” un opera simbolica per la meravigliosa Mercurago sito UNESCO - ha detto il primo cittadino Gusmeroli - I lavori comporteranno l’installazione di un semaforo in quanto il cantiere occuperà una parte di una corsia stradale e inizieranno in luglio e finiranno per ciò che riguarda l’occupazione stradale prima dell’inizio delle scuole per ridurre i disagi.

Un altra promessa elettorale viene realizzata ma soprattutto torna a vivere un opera che e’ nella storia della bellissima Mercurago".