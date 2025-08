Il "Kaki tree project" passa anche da Divignano

Progetto

"Pedalare per la pace, la nonviolenza e il dialogo"

Le vie del paese verranno animate dall'originale iniziativa che da Verona alla località di Albagnano nel Vco porterà con sé lo slogan "pedalare per la pace, la nonviolenza e il dialogo".

I dettagli

Da ieri, domenica 3, al 10 agosto gli organizzatori intendono ricordare l'80esimo anniversario dello sganciamento delle bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima. Il "Kaki bike tour" attraverserà fiumi, laghi, città e luoghi simbolici legati al progetto degli alberi di kaki. Nel corso degli anni infatti ne sono stati messi molti a dimora, decine e decine di essenze arboree figlie della pianta di kaki sopravvissuta all'olocausto nucleare del 1945.

Il progetto fu già presentato il 19 aprile 2024 ai Comuni di Divignano e Agrate Conturbia. Garantito dalla presenza fissa di un piccolo gruppo di ciclisti franciacortini, il tour prenderà il via da Verona, la città in cui papa Francesco l'anno scorso alla manifestazione "Arena di pace" ribadì l'importanza dell'armonia fra popoli. La comitiva farà poi tappa a Sommacampagna, Desenzano, Calcinato, Brescia, Gussago, Levate, Bergamo, Lecco, Merone, Morosolo, Travedona Monate nel Varesotto e appunto Divignano. I partecipanti giungeranno infine all'Albagnano healing meditation centre, dove durante la pandemia fu piantato un kaki discendente del famoso albero sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki. 7 storici ciclisti hanno assicurato la loro partecipazione ininterrotta per tutti i 490 chilometri del percorso: Giulia Bonomelli, Giorgio Biondi, Pietro Rossi, Alessandra Vencato, Rosa Marchi, Annamaria Bonomelli, Gianmario Portesani. Per info: www.kakitree-europe.eu, kakitree@lapacesulmonte.org, 349.2173488.