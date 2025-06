Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta in visita al Comando dei carabinieri di Arona

Nella giornata di martedì 17 giugno, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con competenza territoriale sulle Legioni Carabinieri Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta e Liguria, ha fatto visita al Comando Compagnia Carabinieri di Arona.

La visita

L’alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Novara Colonnello Emilio Palmieri, nonché dal Comandante della Compagnia di Arona, Capitano Salvatore Pulito, ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio nei vari Reparti dipendenti dalla Compagnia.

Durante l’incontro il Generale ha rivolto ai Carabinieri Aronesi il proprio plauso per il costante e qualificato impegno profuso quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini, sottolineando l’importanza della presenza dell’Arma quale presidio di legalità e punto di riferimento per la collettività e rimarcando l’importanza dell’adesione piena e convinta ai principi fondanti dell’Istituzione, quali lealtà, disciplina, spirito di servizio e vicinanza alla popolazione.

Nel corso della visita, il Generale ha inoltre raggiunto la Tenenza Carabinieri di Borgomanero, dove, accolto dal Comandante Tenente Michele Russi, ha avuto modo di conoscere direttamente il personale in servizio.

La visita dell’Alto Ufficiale ha rappresentato un momento di particolare rilievo e gratificazione per tutta la Compagnia, testimoniando il costante interesse della scala gerarchica nei confronti delle esigenze del territorio e del lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri.