Il Consiglio comunale di Arona si riunirà in seduta straordinaria al liceo Fermi

Sarà al liceo Fermi di Arona che il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria domani mattina, lunedì 18 maggio.

Sarà l’aula magna del liceo Fermi di Arona ad ospitare, nella mattinata di domani, lunedì 18 maggio, una seduta straordinaria del Consiglio comunale. A renderlo noto è l’amministrazione aronese con una nota ufficiale, che spiega come la seduta di domattina alle 10 sarà dedicata ai giovani e al “futuro della città”.

Portare il Consiglio Comunale all’interno del Liceo Fermi è un segnale politico e sociale forte – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – Vogliamo che i ragazzi vedano da vicino come funziona la macchina amministrativa e come nascono le decisioni che cambiano il volto della nostra città. Domani parleremo di futuro, di investimenti sui parchi e di una stagione estiva che valorizzerà Arona come polo turistico e culturale. Farlo davanti agli studenti significa assumersi un impegno diretto con i cittadini di oggi e di domani. La trasparenza e la partecipazione si costruiscono così, uscendo dai palazzi e dialogando nei luoghi della comunità.

Abbiamo voluto fortemente portare il Consiglio Comunale dentro una scuola – commenta Francesco Provicoli, consigliere delegato alle politiche giovanili – perché crediamo che la partecipazione civica debba partire proprio da noi giovani. Avvicinare noi studenti alle istituzioni significa darci gli strumenti concreti per sentirci parte attiva della comunità. È fondamentale che noi ragazzi comprendiamo che la politica locale non è qualcosa di distante, ma riguarda direttamente la nostra quotidianità, il nostro futuro e la qualità della vita della città in cui viviamo.