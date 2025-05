Il comune di Arona organizza una serata informativa sui lavori di Corso Cavour

Si terrà venerdì 30 maggio alle 20.25 al Palagreen con commercianti, artigiani, professionisti e residenti sul Corso.

I dettagli dell'incontro

"L’appuntamento è rivolto a tutti commercianti, artigiani, professionisti di via Cavour e vie limitrofe, e a tutti i cittadini residenti di via Cavour, con l’intento di illustrare lo stato di avanzamento della futura progettazione e raccogliere idee, spunti, suggerimenti e segnalazioni di eventuali criticità" fa sapere l'amministrazione.

"Si sono svolti già due incontri con le associazioni di categoria, di artigiani e commercianti, da cui successivamente è emerso che il periodo preferito dagli associati per l’esecuzione dei lavori è tra settembre 2026 e settembre 2027, suddividendo l’intervento, come proposto dall'amministrazione comunale, in tre tranche da circa 4 mesi l'uno.

Desideriamo sottolineare che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa dato l'ampio lasso di tempo intercorrente all'inizio dei lavori: è precisa volontà dell’Amministrazione comunale ascoltare le esigenze di tutte le parti coinvolte, così da condividere le scelte in modo trasparente e partecipato".

I lavori

"Come già più volte comunicato, i lavori saranno organizzati con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi, tenendo conto delle necessità delle attività economiche e dei residenti.

Il progetto, il cui costo complessivo ammonta a 2.550.000,00 euro più IVA e stante lo stato di degrado dei sotto-servizi nell'area di via Cavour, rappresenta un’opportunità unica di riqualificazione, come unico è stato il risultato per la città di Arona di ottenere un contributo da parte di Acque Novara-VCO S.p.A pari a 1,4 milioni di euro più IVA utili per il rifacimento delle reti fognarie.

La sinergia tra Acque Novara-VCO S.p.A e il Comune di Arona si è già concretizzata nel 2016 con il rifacimento integrale del lungolago Marconi.

E' in corso la stipula di una convenzione tra Acque Novara-VCO S.p.A. e il Comune di Arona che prevede:

• Acque Novara-VCO realizzerà il rifacimento della rete delle acque nere;

•Il Comune di Arona interverrà sulla rete delle acque bianche e sul rifacimento integrale della pavimentazione, attualmente in forte stato di degrado.

L'intervento in oggetto prevede il rifacimento totale degli allacciamenti della fognatura, del gas, della luce, della rete telefonica e la cablatura e interesserà anche le vie laterali.

Il costo dell’intervento sarà ripartito tra i due Enti firmatari della convenzione, ma subirà una diminuzione, grazie al coinvolgimento economico che il Comune di Arona è riuscito a ottenere dal gestore del servizio Gas e dal ribasso di gara.

Proprio perché siamo al terzo incontro e nulla di definitivo è stato ancora deciso, Vi invitiamo in quest'occasione, a porre tutte le domande utili, affinché si possa lavorare in stretta sinergia, ridurre al minimo i disagi e realizzare, dopo più di cent'anni, un'opera che permetterà a quella zona di avere servizi migliori e adeguati ad una città che guarda al futuro, con un'attenzione particolare all'estetica, ai temi ambientali e alla futura crescita economica delle attività e dei valori degli immobili, sia di quell'area che di tutto il resto della città.

Confidiamo nella Vostra partecipazione attiva alla serata del 30 maggio, convinti che solo attraverso il confronto e la collaborazione sarà possibile realizzare un’opera condivisa e rispettosa delle esigenze di tutti".