Il comune di Arona acquisisce l'ex campo sportivo di via Monte Zeda

Il Comune di Arona acquisisce il campo sportivo di via Monte Zeda: "un giorno storico e una storica restituzione alla città" commenta il sindaco Alberto Gusmeroli.

La storia dell'area

Dopo oltre vent’anni, il campo sportivo di via Monte Zeda torna definitivamente alla comunità senza cementificazioni.

Ufficializzata oggi l’acquisizione dell’area, che verrà formalizzata nel prossimo Consiglio Comunale, chiudendo una vicenda che ebbe origine a maggio 2004, quando l’allora giunta Velati alienò il campo alla società Finbrico per 1.420.000 euro.

"Un'operazione straordinaria, sia per l’assenza di cementificazione, sia per il prezzo stabilito - fa sapere Gusmeroli - Un'altra promessa elettorale mantenuta ad un anno dalla riconferma della mia giunta, che segna un punto di svolta nella storia recente della città. Con l’acquisizione del campo sportivo di via Monte Zeda, il Comune di Arona compie un gesto di grande valore simbolico e pratico: restituisce ai cittadini uno spazio di verde pubblico di fondamentale importanza, sottratto per troppo tempo all’uso collettivo. Dopo anni di attese, battaglie amministrative e negoziazioni, l’area torna a essere patrimonio della comunità, pronta a rinascere come luogo di socialità, aggregazione e parcheggio senza condomini, cemento e centri commerciali.

Si tratta di una vittoria del bene comune, una scelta politica forte che afferma con chiarezza la volontà dell’amministrazione di investire sul territorio e sulla qualità della vita urbana. Non è solo la fine di una lunga vicenda, ma l’inizio di un nuovo capitolo: ora il campo potrà finalmente essere riqualificato e valorizzato, restituendo alla città non solo spazio verde pubblico, ma anche un punto di riferimento identitario, in cui le nuove generazioni potranno crescere con un polmone verde, anziché sul cemento.

“La situazione di incertezza durata oltre due decenni si chiude oggi con un atto concreto di restituzione alla città”, ha dichiarato il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli. “Con l’acquisizione del campo di via Monte Zeda compiamo un'azione straordinaria, riuscita grazie una scelta di responsabilità e visione”.

La proprietà ha offerto l’area a febbraio 2025 a 1.100.000,00 euro: dopo una trattativa di mesi, due perizie (una dell’Agenzia delle Entrate e una del Geometra Francesco Trabucco), l’amministrazione Gusmeroli ha definito l’acquisto al prezzo di 950.000,00 euro, di ben 470.000 euro inferiore al valore di vendita del 2004, totalmente garantiti con fondi comunali. Molteplici saranno le destinazioni di quell'area: una parte sarà trasformata in verde pubblico, offrendo uno spazio fruibile dalla cittadinanza; è prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio con materiale ecologico drenante con circa 50 posti auto fruibili dalla scuola media Papa Giovanni XXIII e da Avis, rispondendo così alle esigenze di sosta nella zona, migliorando gli spazi disponibili per gli studenti, i residenti e i negozianti, cambiando totalmente il baricentro della città.

Un’operazione straordinaria non solo per il suo impatto simbolico, ma anche per il rilevante valore economico e sociale: il Comune riporta nella disponibilità pubblica un bene strategico senza oneri insostenibili, generando un beneficio concreto e duraturo per l’intera comunità.

“Questo è un risultato che premia l’impegno della cittadinanza e dell’amministrazione che negli anni non ha mai smesso di credere nel valore pubblico di quest’area – ha aggiunto Gusmeroli –. Oggi in un'area di 10.000 metri si scongiura una cementificazione, oggi vince la città, vincono gli aronesi! Questo è un risultato che premia l’impegno della cittadinanza che negli anni non ha mai smesso di credere nel valore pubblico di quest’area. Oggi apriamo una nuova pagina, fatta di progettazione partecipata e investimenti concreti”.