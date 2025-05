Il Centro Incontro di Arona saluta Maria Zerillo

E’ un lutto importante quello che ha toccato la comunità del Centro incontro Don Valli di Arona nei giorni scorsi. Maria Zerillo, una storica colonna del Centro incontro, è venuta a mancare.

I ricordi

«Alla sempre affollatissima tombola del martedì - scrivono la coordinatrice del Centro incontro, Lucia Amatulli, la presidente Zoe Grillo e tutti i membri del direttivo - da qualche settimana c'è una sedia vuota che rattrista profondamente tutti noi; è mancata poco prima di Pasqua la nostra Maria Zerillo, figura storica del Centro incontro. Presenza fissa con l’adorato marito Giuseppe Impennato a tutti gli eventi proposti, dal ballo alle merende, dai raduni alla tombolata, dai pranzi alle gite alle gare delle torte, sempre insieme e sempre con noi. Gentile, sorridente, positiva, scherzosa, una cara amica per chi ha avuto, come me, il privilegio e l'onore di conoscerla.

Sono persone come Maria che fanno la Forza del Centro incontro, che lo rendono luogo di condivisione e di allegria. Lo scorso anno, emozionata come una ragazzina, ha voluto organizzare con noi un importante traguardo come i 64 anni di matrimonio e non da ultimo ha pensato a noi anche nel momento della sua morte, volendo devolvere una generosa offerta al nostro, al suo Centro. Ringraziamo vivamente le sue splendide figlie per questa iniziativa e con un sorriso, perché tu avresti voluto così, ti diciamo buon cammino Maria carissima, addio, a Dio».