Il catering al G7 in Sudafrica parla aronese: la storia di Nicolò e Federico

Da Arona al Sudafrica con un ristorante di successo fino all'organizzazione del catering durante il G7 con i grandi della terra.

La storia

E' questa l'avventura lavorativa dei due aronesi Federico Rocca e Nicolò Rovarini che nel 2017 si sono trasferiti dall'altra parte del mondo e hanno aperto il Riva Italian Fish Restaurant a Cape Town.

36 anni Federico, con alle spalle studi da geometra e laurea in psicologia e 35 anni Nicolò che ha fatto la scuola alberghiera al De Filippi, i due giovani sono partiti da zero portando in Sudafrica un locale di cucina italiana a base di pesce. Il ristorante è spesso frequentato dal Console italiano che li ha quindi contattati, la scorsa settimana, per organizzare il catering nella sua residenza alla presenza, fra gli altri, del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Il percorso dei ragazzi tornerà a far tappa ad Arona fra qualche mese dato che hanno rilevato un locale in via Roma pur mantenendo anche il loro ristorante in Sudafrica.