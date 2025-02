Ieri sera la finale di "Dalla strada al palco" con la castellettese Mia

E' andata in onda ieri sera, venerdì 7 febbraio, la finale di “Dalla strada al palco”, l’ultima puntata del programma con la piccola castellettese Mia Eustacchio. Nella nuova stagione della popolare trasmissione in prima serata, la bambina veste i panni dell’opinionista.

I dettagli

Insieme ad altri quattro piccoli della sua età assiste alle esibizioni dei vari performer e artisti di strada in gara, li intervista, interviene nei discorsi e negli sketch dei conduttori Nek e Bianca Guaccero.

«Per Mia questa esperienza televisiva è iniziata a gennaio e terminerà proprio domani con la quinta puntata che la vedrà in azione - dice la mamma della bimba castellettese, Gemma Ferrario - fin qui è stata un’avventura davvero emozionante e divertente. La particolarità del format è che ai bambini è stata concessa una notevole libertà. Tutto ciò che si chiede loro è di essere spontanei e di divertirsi davanti alle telecamere. Fanno domande quando ne hanno voglia, intervengono parlando con i conduttori e con gli artisti in gara, commentano le esibizioni... Il tutto conferisce alla trasmissione una freschezza e una genuinità che magari altri programmi di questo genere non hanno.

Devo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questa realtà. A cominciare dallo Studio Ofelia, l’agenzia di rappresentanza di Mia, e dalla società di produzione televisiva Stand by me, che ha seguito ogni aspetto di questa esperienza, per poi passare ai conduttori Nek e Bianca - che sono stati meravigliosi con Mia - a Maria Grazia della redazione, che l’ha seguita nella fase del casting e a Simona e Benedetta della produzione, che hanno creduto in lei. Un grandissimo grazie anche a Olimpia e Ilaria, che hanno saputo egregiamente rispondere a ogni nostra esigenza sul set, dimostrando una grandissima disponibilità».

Per Mia non si tratta certo della prima esperienza in televisione. Nonostante abbia appena 9 anni infatti, la bambina ha già recitato nel film sulla vita di Paolo Villaggio (“Com’è umano lui”) e in quello sul fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris (“Ennio Doris - C’è anche domani”), oltre che negli spot pubblicitari di innumerevoli brand, a cominciare da Kinder cioccolato. E la piccola non ha alcuna intenzione di fermarsi nel suo percorso di formazione artistico e mediatico.

«Mia sta studiando recitazione sia a Castelletto che a Roma - prosegue la mamma - e parallelamente prosegue nella sua crescita anche nel corso di danza. Ora starà a lei cogliere tutte le opportunità che avrà a disposizione per realizzare il suo grande sogno».