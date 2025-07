I supereroi arrivano sul Lago Maggiore: sabato 12 luglio a Solcio

Sabato 12

Una notte da supereroi, quarto appuntamento stagionale di Lakescapes

Batman, Wonder Woman e Superman sbarcano sul Lago Maggiore per una serata di teatro itinerante firmata Accademia dei Folli. Sabato 12 luglio alle 21 nel borgo di Solcio (Lesa) è di scena Una notte da supereroi, quarto appuntamento stagionale di Lakescapes, rassegna di teatro diffuso del Lago. Una notte da supereroi è un viaggio in cinque tappe tra le vie e gli scorci del borgo, che mescola comicità, poesia e riflessione, mettendo in scena versioni decisamente inedite dei più famosi personaggi dei fumetti.

L'evento

In una notte che promette più misteri che stelle, Batman e Robin non pattugliano i tetti di Gotham, ma si aggirano tra i vicoli di Solcio, uno dei borghi più pittoreschi e antichi del Lago Maggiore. Anche Superman ha deciso di lasciare i cieli di Metropolis per farsi vedere qui, mentre Wonder Woman, con il suo lazo dorato, è pronta a far scoprire a qualche ignaro turista le verità nascoste tra le onde del lago.

I supereroi hanno quindi deciso di prendersi una pausa dalle loro avventure per interrogarsi – tra un colpo di scena e una battuta fulminante – sul senso della loro "supereroicità”, e sull’umanità che li avvicina a noi più di quanto immaginiamo.

Lo spettacolo, scritto da Emiliano Poddi, è pensato per un pubblico di tutte le età. Un’occasione speciale per riscoprire in modo divertente e surreale il fascino senza tempo del borgo di Solcio, e per trascorrere una serata estiva all’insegna del buonumore e della fantasia.

Biglietti da €10 a €16 euro, prevendite online su piattaforma oooh.events

Sabato 12 luglio

Solcio (Lesa), intero borgo

ore 21

con Zahira Berrezouga, Enrico Dusio, Dominique Evoli, Gianluca Gambino, Giovanna Rossi, Valter Schiavone

testo Emiliano Poddi

musiche Accademia dei Folli

luci e fonica Letizia Tabasso

regia Carlo Roncaglia

Info e prenotazioni

email prenotazioni@ accademiadeifolli.com