"I sabati della medicina" ad Arona: primo appuntamento l'8 febbraio

"I sabati della Medicina 2025", promossi dal Comune di Arona con il patrocinio dell'Asl di Novara, saranno un’occasione per informare e sensibilizzare la popolazione su determinate tematiche di cruciale importanza su diversi temi della medicina.

Il calendario

Otto appuntamenti, dal mese di febbraio a quello di maggio nell'Aula Magna del Comune di Arona dalle ore 15 alle ore 18, organizzati dal Consigliere Comunale Delegato, Responsabile del Reparto di Radiologia all'Ospedale di Arona, ora in pensione, Ferruccio Cairo: "Il ciclo di incontri promossi dall'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di approfondire tematiche molto importanti. Gli incontri avranno un carattere prettamente divulgativo, pertanto non indirizzati ai soli "addetti ai lavori" ma, sebbene il calibro dei relatori sia molto alto, l'intento è quello di sensibilizzare i pazienti e la gente comune su alcune patologie più che attuali".

"La ripresa de "I sabati della Medicina 2025" - conferma l'Assessore alla Cultura e allo Sport Alessandra Marchesi - realizza un altro obiettivo fondamentale del nostro programma elettorale:

promuovere il benessere dei cittadini in tutte le sue forme, valorizzando il ruolo della cultura e dello sport come motori di crescita e qualità della vita. Il ciclo di conferenze rappresenta infatti un passo concreto verso una comunità più sana, consapevole e attenta ai bisogni di tutti. Un ringraziamento personale va al consigliere Cairo, il cui impegno fattivo e imprescindibile è stato determinante per la realizzazione di un calendario vario e ricco, con il coinvolgimento di

professionisti di altissimo livello".

Il Sindaco Alberto Gusmeroli: “Era una promessa elettorale fare campagne di informazione sanitaria alla popolazione e il patrocinio dell’Asl di Novara certifica la qualità del programma”.

Ecco il calendario degli appuntamenti, previsti nell'Aula Magna del Comune di Arona, dalle ore 15 alle 18:

• 8 FEBBRAIO con: TUMORI DELLA MAMMELLA: PARLIAMONE ANCORA e avrà come relatori il Dott. FEDERICO COZZAGLIO Chirurgo Senologo, la Dott.ssa INCORONATA ROMANIELLO, Direttrice della Struttura Complessa di Oncologia Osp. Borgomanero e il Dott. GIORGIO GULMINELLI - Radiologo. Parteciperà in quest'occasione anche SABINA BARBAGLINI, attraverso la mostra "La vita è un viaggio. Fotografie e scritti", racconterà la sua battaglia contro il tumore al seno.

• 15 FEBBRAIO - IL DIABETE: impariamo a conoscerlo: Relatrice la Dott.ssa M. CHANTAL PONZIANI - Dirigente Resp. S.S. Diabetologia Osp. Borgomanero.

• 1 MARZO - PREVENZIONE CARDIO-VASCOLARE: lo stile di vita giusto per salvaguardare le nostre arterie: Relatori il Dott. MASSIMO PISACRETA - Chirurgo vascolare e il Dott. SALVATORE SILVANO - Medico di Medicina Generale e Angiologo.

• 15 MARZO - NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE IN ONCOLOGIA: il ruolo delle terapie integrate: Relatrice la Dott.ssa ROSA SICA - Biologa e Nutrizionista.

• 29 MARZO - LA MERAVIGLIA DEI RENI: dal funzionamento alla malattia (2 temi). Introduce il Dott. STEFANO CUSINATO - Direttore S.C. Nefrologia Osp. Borgomanero. • Relatore il Dott. UMBERTO MOROSINI - Nefrologo Osp. Borgomanero. - PREVENZIONE E STRATEGIA TERAPEUTICHE: Relatore il Dott. MICHELE BATTISTA - Nefrologo Osp. Borgomanero.

• 5 APRILE - IPERTENSIONE ARTERIOSA: questa grande sconosciuta: Relatore il Dott. FRANCESCO SCAPELLATO - Cardiologo.

• 12 APRILE - MACULOPATIA LEGATA ALL’ETA’: impatto visivo delle degenerazioni retiniche: Relatore il Dott. MAURO DI MARTINO - Oculista Osp. di Borgomanero (Dott.ssa GIOVANNA ABBIATI Direttrice S.C. Oculistica Osp. Borgomanero).

• 31 MAGGIO - OSTEOPOROSI E FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ: Relatrice sarà la dott.ssa FABRIZIA FUSILLI - Responsabile Fisiatria Osp. Arona - Borgomanero.