“I libri d’artista: opere d’arte su carta” in biblioteca ad Arona

L’Associazione “Cento amici del libro” presenterà sabato 13 settembre alle 11 in biblioteca ad Arona, “I libri d’artista: opere d’arte su carta”.

Libri d’artista

Cento Amici del Libro è un sodalizio di bibliofili che da quasi 80 anni pubblica libri di alta qualità stampati su carta a mano e in tipografia, con testi inediti di poeti o scrittori e arricchiti da interventi grafici di noti artisti sia italiani che stranieri.

L’associazione, che ha sede nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, pubblica ogni anno libri d’artista, ovvero opere d’arte che uniscono testo e immagini in edizioni di pregio a tiratura limitata, riservate ai propri soci. L’associazione, fondata nel 1939, ha collaborato con artisti e scrittori di fama italiana e internazionale per creare volumi che sono un’unione di testi poetici, saggi e interventi grafici e musicali, non destinati al commercio ma da collezionare e sfogliare.

L’assessore Davide Casazza interviene: “Siamo molto onorati di poter ospitare all’interno della nostra biblioteca l’associazione cento amici del libro che presenterà i libri d’artista, delle vere e proprie opere d’arte che raccontano storie e stili diversi. I libri d’artista, i primi che possiamo vedere nei più importanti musei realizzati fin dal XVI secolo, compongono quindi quel panorama di beni culturali che devono essere valorizzati.

Grazie ancora all’associazione cento amici de libri e alla presidente Tirelli per questo incontro.”

L’incontro è a ingresso libero e rivolti a tutti gli interessati.