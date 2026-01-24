I Comuni uniti per vietare il pattinaggio sulla superficie del Lagone

Un’ordinanza congiunta dei Comuni di Arona, Dormelletto, Comignago e Oleggio Castello ha imposto il divieto di pattinaggio sulla superficie ghiacciata del Lagone di Mercurago.

Ordinanza congiunta di quattro Comuni

I Comuni di Arona, Dormelletto, Comignago e Oleggio Castello hanno emesso nei giorni scorsi un’ordinanza congiunta per vietare il pattinaggio sulla superficie ghiacciata del Lagone di Mercurago. Nel documento i Comuni rilevano come negli ultimi tempi siano giunte numerose segnalazioni relative a persone che pattinano o passeggiano sulla superficie ghiacciata del Lagone.

Emergenza nel Parco: pattinare è pericoloso

Per i Comuni il pattinaggio e le passeggiate sulla superficie ghiacciata del bacino è estremamente pericoloso, “valutato che negli ultimi giorni la temperatura si è alzata, contrariamente alle temperature sotto lo zero delle settimane passate, e che ciò potrebbe aver indebolito la superficie del lago con possibilità di rottura del ghiaccio presente”.

Una norma valida fino al 28 febbraio

I Comuni hanno inviato l’ordinanza alle polizie locali, alle forze di polizia e all’Ente parco naturale dei Lagoni di Mercurago. Il divieto è valido fino al prossimo 28 febbraio.