Gusmeroli sulla raccolta firme per salvare la fontana: “Siamo stati chiarissimi, la ristruttureremo”

“Siamo stati chiarissimi, non realizziamo più la fontana a raso ma sulla base della relazione scritta dei progettisti che riceveremo nei prossimi giorni e dei progetti e idee che ci hanno già inviato e ci stanno inviando i cittadini vedremo di ristrutturare l’attuale fontana, magari più vicina a quella del 1962 andata perduta nel 2002, con giochi di luce moderni, mantenendo la vasca come ora e che possa recuperare la storia della città”. Commenta così il sindaco Alberto Gusmeroli l’avvio della raccolta firme per preservare la fontana.

L’intervento

“Se poi il consigliere Monti o quelli di Impronta civica vogliono raccogliere le firme sono liberissimi di farlo ma la raccolta firme è già in linea con quello che abbiamo intenzione di fare. Spiace che raccolgano le firme per qualcosa che è già in linea con ciò che si farà ma invece quando si trattava di informare i vulnerabili (over 75 anni, diversamente abili e fragili economici) di risparmiare in certi casi sino al 40/50% sulla bolletta della luce non abbiano fatto nulla. 721 Aronesi, fortunatamente, stanno risparmiando e risparmieranno sino a marzo 2027 grazie alla nostra informazione e allo sportello Comunale di Arona. Le stranezze della politica”.